В Киеве высказались о возможных сроках украинского конфликта
В Киеве высказались о возможных сроках украинского конфликта. Об этом сообщило
По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, конфликт завершится до 2024 года.
«Война закончится, скорее всего, раньше [2024]", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли конфликт в «горячей фазе» продолжаться до 2024 года.
Помимо этого, Подоляк призвал дождаться результатов ВСУ, которые будут в дальнейшем. Также чиновник добавил, после этого украинские власти займутся планированием.