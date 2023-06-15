В Калининграде девятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика
Девятиклассник из калининградской школы № 38 расстрелял из страйкбольного автомата по типу немецкого H&K G36 13-летнего ученика гимназии. Об этом сообщает Baza.
Изветсно, что мальчик оказался в больнице со множественными пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей.
Пострадавший рассказал, что в него стрелял 17-летний школьник из семьи мигрантов. По какой причине — неизвестно.
Сейчас полицейские выясняют откуда у подростка страйкбольное оружие, сделанное по аналогии с боевым, и из-за чего он решил расстрелять мальчика.