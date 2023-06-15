В Челябинской области на мотодельтаплане разбились два человека
В Челябинской области вечером 14 июня разбился мотодельтаплан с двумя людьми. Они скончались. Сообщает Gazeta.ru со ссылкой на СК.
Известно, что летательный аппарат был самодельным. Нелегальный перевозчик предоставлял услуги проката.
36-летний мужчина на День рождения получил в подарок полет на мотодельтоплане и воспользовался им. В процессе аппарт потерпел крушение и именинник вместе с еще одинм человеком 38 лет разбились.
Сейчас прокуратура проводит проверку по поводу оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.