В Белгородской области приступили к службе бойцы батальона «Запад Ахмат»
В Белгородской области приступили к службе бойцы чечнского батальона «Запад Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Рамзан Кадыров.
По словам главы Чеченской республики, бойцы займутся противодействием украинским диверсионным группам и предотвращением их проникновения на территорию Белгородской области.
Кадыров уточнил, что чеченские бойцы заступили на дежурства на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления, который ранее был атакован.