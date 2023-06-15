В Балашихе в жилом доме прогремели два взрыва

В Балашихе в жилом доме прогремели два взрыва. Об этом в четверг, 15 июня, пишет Telegram-канал Baza.

Сначала произошел пожар и взорвался газ в квартире на девятом этаже. Когда пожарные добрались до горящих помещений и начали выводить людей, раздался взрыв на пятом этаже.

После двойных взрывов здание чуть не подорвалось по всему газовому стояку, но пожарные вовремя успели его перекрыть.

Всего при пожаре со взрывами спасли девять человек, включая четверых детей. Пострадавших нет.