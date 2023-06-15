Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева

Умерла актриса Евгения Шмелева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Андрей Малахов.

Прежде всего актриса известна ролью в фильме «Карнавальная ночь». Она с двумя сестрами исполнила песню «Таня-Танечка».

Евгения Шмелева родилась в Москве 15 июля 1932 года. Она и ее сестры в школе увлеклись музыкой. В 1952 году втроем они начали выступать на сцене местного ДК. Через год девушек приняли на работу в Москонцерт, а через три года они снялись в фильме «Полюшко-поле». В 1956 году они снялись в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Последующее десятилетие Шмелевы гастролировали по СССР, участвовали в «Голубых огоньках». В 1970 году сестры участвовали в озвучке мультфильма «Сказка сказывается», исполнив одноименную песню.