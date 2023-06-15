Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев
Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на федерацию современного пятиборья России.
Шмелев являлся заслуженным мастером спорта СССР и мастером спорта СССР международного класса.
Спортсмен победил на командном турнире Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Также он дважды был чемпионом мира в командном первенстве (1973, 1974), дважды — серебряным призером чемпионатов мира в личном первенстве (1973, 1974), являлся трехкратным чемпионом СССР в личном зачете (1971, 1972, 1975).