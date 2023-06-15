Стали известны подробности смертельного пожара в Турлатове
Стали известны подробности смертельного пожара в Турлатове. Информация появилась на сайте издательства «Пресса».
Пожар произошел в ночь на четверг, 15 июня.
По словам начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 3:40. Загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на втором этаже трехэтажного дома.
Возгорание тушили пять пожарных расчетов. Они справились с огнем за час.
Хозяина квартиры смогли спасти, он не пострадал. Однако погибла его сожительница, женщина 1978 года рождения. Также спасателям пришлось эвакуировать соседей.
Квартира полностью выгорела изнутри.
Причины возгорания уточняются.