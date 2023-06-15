Сергей Филимонов покинул должность председателя счетной палаты в Рязани

Сергей Филимонов покинул должность председателя счетной палаты в Рязани. В четверг, 15 июня, депутаты гордумы поддержали решение чиновника, который написал заявление по собственному желанию.

Филимонов занимал пост с 2018 года. Ранее восемь лет он работал в областном правительстве.

Напомним, 13 марта 2020 года его сын насмерть сбил десятилетнего ребенка, позже его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.

Справка:

Сергей Филимонов родился 6 января 1967 года в Ряжске.

Работал заместителем главы администрации Ряжского района, избирался депутатом ряжского совета народных депутатов и районной думы.

Возглавлял ряжское управление пенсионного фонда, затем был назначен на должность заместителя управляющего региональным отделением.

С 2008 по 2010 год работал заместителем главы администрации Рязани. С 2010 года его назначили министром соцзащиты Рязанской области.

В ноябре 2012 года Филимонов стал вице-губернатором, с сентября 2017 по ноябрь 2018 года трудился в должности зампреда.