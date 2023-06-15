Рязанские полицейские ищут свидетелей наезда на подростка

Рязанские полицейские ищут свидетелей наезда на подростка. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла 16 января 2023 года, примерно в 8:10, в Рязани около дома № 1 В строение 1 по улице Сельских Строителей.

По предварительной информации, 31-летняя женщина на автомобиле Suzuki наехала на 17-летнего пешехода. Подросток пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Тех, кто что-то знает об этом ДТП, просят обращаться по телефону: +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1, кабинет 19.