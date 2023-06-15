Россия обсуждает введение безвизового режима с шестью странами Латинской Америки
Россия обсуждает введение безвизового режима с Шестью странами Латинской Америки. Об этом
Речь идет о Багамах, Барбадосе, Гаити, Мексике, Тринидаде, Тобаго, а также Сент-Люсии.
«В настоящий момент из стран Латинской Америки у нас подписан безвизовый режим с 27 странами из 33. В этой связи переговоры с этими странами формально идут, конечно, на их рассмотрении находится проект», — рассказал изданию глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок.