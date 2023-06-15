Работники Рязанского приборного завода повысили квалификацию по программе «Мастер»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) прошла торжественная церемония вручения удостоверений о повышении квалификации сотрудникам предприятия.

В соответствии с имеющейся у АО «ГРПЗ» лицензией на осуществление образовательной деятельности на базе Центра развития персонала было организовано обучение 12 работников предприятия по программе повышения квалификации «Мастер».

Программа предназначена для действующих мастеров, а также работников, которых в будущем руководители подразделений рассматривают на эту должность. Она направлена на повышение уровня профессиональных компетенций, позволяющих выполнять производственные задачи различной сложности. Обучение проводится по таким темам, как охрана труда, трудовое законодательство, оплата и нормирование труда, технико-экономические показатели деятельности цеха и производственного участка, система менеджмента качества, развитие производственной системы.

«Мы ценим каждого сотрудника, стараемся создать максимально комфортные условия для развития и самореализации, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Обучение и повышение квалификации заводчан — одна из составляющих кадровой политики АО „ГРПЗ“. Эта работа ведется целенаправленно, в соответствии с имеющимися программами. Ведь инвестиции в персонал — гарантия успешного развития предприятия».

В 2022 году более 500 человек прошли обучение на базе предприятия. Диапазон внутризаводских программ: «Личностный рост», «Практический менеджмент», «Мастер», разноплановые курсы, посвященные развитию ключевых управленческих компетенций, обучение основам и инструментам бережливого производства, курсы целевого назначения для изучения новой техники, оборудования, материалов, технологических процессов и многое другое.