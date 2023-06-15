Пентагон раскрыл число украинских военных, подготовленных для контрнаступления
Запад подготовил почти 60 тысяч украинских военных для участия в контрнаступлении. Об этом сообщил
Данные привел на пресс-конференции в Брюсселе глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он подвел итоги заседания группы, координирующей поставки оружия и военной техники Киеву.
«В общем и целом за счёт международных усилий было обучено почти 60 тысяч украинских солдат для нынешней наступательной операции», — отметил американский военачальник.