На телах Александра Рудакова и его жены не обнаружили признаков насильственной смерти
Следователи сообщили, что на телах 30-летнего спортсмена Александра Рудакова и его 27-летней жены не было обнаружено признаков насильственной смерти. Об этом сообщает «КП-Рязань».
Отмечается, что точную причину гибели установит экспертиза.
Ранее сообщалось о том, что супругов нашли мертвыми в квартире в Дашково-Песочне 12 июня. По информации источника РЗН. инфо, рязанцы скончалась из-за передозировки наркотиками.