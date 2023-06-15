«АвтоВАЗ» переименует Lada Granta в Iskra
«АвтоВАЗ» переименует Lada Granta в Iskra. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов во время брифинга на Петербургском Международном экономическом форуме.
Он сообщил, что выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, а продажи в первом квартале 2025 года. Текущее семейство Lada Granta планируют снять с производства после 2026-2027 года.
Ранее в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме представили кроссовер Lada X-Cross 5.
Фото: издание «Газета.ру».