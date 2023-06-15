Артемов объяснил, почему Первомайский проспект начали реконструировать одновременно с Северной окружной

В четверг, 15 июня, на правительственном часу в облдуме исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов объяснил, почему Первомайский проспект начали реконструировать одновременно с Северной окружной.

Депутат облдумы Максим Мустафин уточнил у исполняющего обязанности мэра города, почему нельзя было два ремонта на Первомайском проспекте и Северной окружной развести по времени. Артемов отметил, что он не отвечает за Северную окружную.

«По ремонту теплотрассы на Первомайке мы не могли дальше ждать, потому что мы тогда не вошли бы в отопительный сезон. Срок эксплуатации этой магистрали подошел и рисковать будущим отопительным сезоном мы не могли», — подчеркнул исполняющий обязанности мэра Рязани.

Кроме того, Артемов дополнил, что для уменьшения пробок выделили отдельную полосу для общественного транспорта на Первомайском проспекте.

Ранее в Рязани перекрыли движение на участке Северной окружной дороги.