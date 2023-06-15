Артемов рассказал, что нужно сделать, чтобы Рязань стала чище

И.о. мэра Рязани Виталий Артемов рассказал, что нужно сделать, чтобы Рязань стала чище. В четверг, 15 июня, он ответил на соответствующий вопрос депутатов.

Артемов отметил, что нужно перейти на двухуровневую систему управления города. Он напомним, что ранее все префектуры перевели в одно казенное учреждение.

«Без перехода на двухуровневую систему управления города трудно будет добиться результата. Нужно, чтобы каждый глава района отвечал на свой участок… Районы будут наделены и силами, и средствами, техникой», — заявил сити-менеджер.

Также он заявил, что требуется провести проверку работы ДБГ, которая занимается уборкой города в Рязани.

«Из 14 поливо-моечных машин работает пять, так как нет водителей. Из 21 трактора — семь не выходят на линию. 25% парка не задействовано в уборке», — заявил Артемов.

Он отметил, что на предприятии имеется нехватка кадров: водителей — механизаторов (20%) и рабочих (28%). При этом административный блок укомплектован на 100%.

По его словам, проверка коснется выполнения планов и траты бюджетных средств.