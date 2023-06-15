Артемов отчитался о работе администрации Рязани за 2022 год

И.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов 15 июня отчитался перед депутатам о работе мэрии в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.

Чиновник рассказал об итогах социально-экономического развития города, основных показателях в социальной, экономической сферах, сфере городского хозяйства, а также перспективах развития города.

В 2022 году бюджет по доходам был исполнен с превышением плановых назначений на 2,4%. Доходы составили 18,5 млрд рублей, расходы — 18,7 млрд рублей. Более четверти всех расходов пришлось на дороги и жилищно-коммунальное хозяйство — это около 4,7 млрд рублей. Расходы на социальную сферу составили 63% от общего объема или около 11,8 млрд рублей.

В прошедшем году город принимал участие в реализации четырех нацпроектов: «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования — 3,3 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Образование» введена школа № 76 в микрорайоне Кальное, начато строительство детского сада на 224 места. В этом году детский сад также будет построен и в другом активно развивающемся микрорайоне — Семчино. До 2024 года здесь также будет введена новая школа на 1100 мест. В конце года заключен контракт на проектирование и строительство за счет бюджетных кредитов еще одной школы на 1100 мест в микрорайоне «Олимпийский».

В рамках нацпроекта «Культура» созданы три модельные библиотеки. Отремонтированы помещения, приобретены мебель и оборудование, обновлены фонды. Открыта новая библиотека в военном городке Дягилево. Завершается реконструкция Детской школы искусств № 5 в Приокском, ее планируется ввести в эксплуатацию до начала нового учебного года.

В планах — строительство физкультурного комплекса открытого типа на территории 58-й школы в 2023 году, проектирование и строительство детского сада в «Метропарке» в 2024—2025 годах.

«Развитие социальной инфраструктуры, создание комфортной среды для жителей города — это первоочередная задача», — подчеркнул Виталий Артемов.

И.о. главы админитрации отметил, что при поддержке регионального правительства в прошлом году проведен капитальный ремонт восьми участков магистральных тепловых сетей РМПТС протяженностью более 5,6 км — это улицы Стройкова, Малое шоссе, Островского, Тимуровцев, Некрасова, Шереметьевский проезд, Попова и Черновицкая. За счет собственной программы предприятие отремонтировало еще три участка — улицы Пушкина, Зубковой, Трудовая. В текущем году планируется реконструкция и капремонт десяти участков магистрали и семи котельных.

В рамках соглашений с Фондом содействия реформированию ЖКХ в 2022 году привлечены займы на строительство котельной и новых тепловых сетей гарнизона Дягилево и на реконструкцию КНС № 4 и № 10.

В 2023 году завершится строительство тоннельной части Западного коллектора за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

Для обеспечения населения питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода» на Окской очистной водопроводной станции внедрена система водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания.

В отчетном году увеличились объемы дорожного ремонта — общая протяженность отремонтированных дорог составила 47 километров. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершен ремонт десяти дорог по двухлетним контрактам 2021 года, и по 16 участкам выполнялись работы по контрактам 2022-2023 годов. Еще десять участков отремонтировано по годичным контрактам 2022 года за счет дополнительных средств областного и городского бюджета.

В микрорайоне Мервино построена новая дорога с рабочим названием «улица Перспективная», протяженностью около километра, с устройством ливневой канализации, тротуаров и велодорожек, смонтированы остановочные павильоны и сети освещения.

Объемы дорожного ремонта в 2023 году — 1 млрд 100 млн рублей. Будут завершены 17 двухлетних контрактов и начаты 11 новых. Среди основных объектов текущего года — ремонт дорог в поселке Качево, Мордасово, на улицах Семчинская и Магистральная. При поддержке правительства Рязанской области планируется ремонт дороги к военному госпиталю.

Продолжается благоустройство дворовых территорий, в прошлом году работы выполнены в 62 дворах — осуществлен ремонт проезжих частей и тротуаров, замена бортовых камней и укрепление газонов. В этом году по такой же схеме планируется отремонтировать 53 дворовые территории.

В 2022 году были благоустроены пять общественных пространств — Лесопарк — от моста до первого разворотного круга, парк имени Белякова, зеленая зона «Дубовая роща» — «Вишневый сад», Гвардейский сквер и Лыбедский бульвар — от улицы Ленина до улицы Горького. Выполнено устройство пешеходных зон, освещения, озеленение, установлены малые архитектурные формы. По итогам рейтингового голосования прошлого года в 2023 году будут благоустроены Черезовские пруды со стороны Новоселов, парк имени Гагарина, площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе, Лесопарк — от первого разворотного круга до озера Ореховое.

В транспортной сфере осуществляется обновление подвижного состава. Так, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» закуплены десять низкопольных троллейбусов. За счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, областного и городского бюджетов приобретено еще десять троллейбусов с автономным ходом до 20 км. Безвозмездно Правительством Санкт-Петербурга переданы городу десять троллейбусов, Правительством Москвы — 40 автобусов большого класса. Одобрена заявка на приобретение на условиях льготного лизинга 47 автобусов большого класса — 39 единиц уже поступило в МУП «УРТ», восемь единиц планируется приобрести в 2024 году. Поданы заявки еще на 45 автобусов большого класса.

В 2022 году были сохранены все дополнительные меры помощи нуждающимся гражданам.

Руководитель городской администрации отметил, что наряду с федеральными и региональными мерами поддержки участников СВО и их семей были установлены и городские меры поддержки: внеочередной прием детей в детские сады и школы, бесплатное питание в школах, освобождение от родительской платы в детских садах, отсрочка по договорам аренды муниципального имущества, льготные условия оплаты за жилищно-коммунальные услуги и другие.

«Мы и в дальнейшем продолжим оказание помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям», — отметил Виталий Артемов.

По итогам выступления исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов ответил на вопросы депутатов.