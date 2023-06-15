Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
26°
Сбт, 17
27°
Вск, 18
25°
ЦБ USD 83.96 -0.36 16/06
ЦБ EUR 90.97 -0.1 16/06
Нал. USD 83.2 / 83.89 15/06 16:50
Нал. EUR 83.2 / 83.89 15/06 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
21 937
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
23 211
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
20 314
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
25 275
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
А что в кино? «Сквозь время», «Не буди во мне киллера» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фантастический триллер «Сквозь время» от режиссера Александра Богуславского. Главные герои — братья-изобретатели Итан и Джейкоб Блэйк — во время испытания сверхскоростного самолета оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Им предстоит разгадать загадку острова, чтобы предотвратить катастрофу. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 90%.

«Не буди во мне киллера» — это комедия совместного производства Франции и Бельгии. Главный герой работает киллером, во время одного из заданий он внезапно теряет сознание от вида крови. Из-за этого мужчина теряет работу, но новые соседи приглашают его устроиться к ним в колл-центр. Позже выясняется, что киллера хотят убить бывшие заказчики, а его теперь уже новым коллегам придется стать его сообщниками.

Семейный приключенческий фильм из Австралии «Хроники панголинов» рассказывает историю брата и сестры Питера и Верити. В один прекрасный день пол в их комнате внезапно рушится, и дети падают в подземный мир. Там они узнают, что с Питером связано таинственное предсказание. Только он сможет перезапустить время, спасти мир от существа, питающегося страхом и вернуться с сестрой домой.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».