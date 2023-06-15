А что в кино? «Сквозь время», «Не буди во мне киллера» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фантастический триллер «Сквозь время» от режиссера Александра Богуславского. Главные герои — братья-изобретатели Итан и Джейкоб Блэйк — во время испытания сверхскоростного самолета оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Им предстоит разгадать загадку острова, чтобы предотвратить катастрофу. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 90%.

«Не буди во мне киллера» — это комедия совместного производства Франции и Бельгии. Главный герой работает киллером, во время одного из заданий он внезапно теряет сознание от вида крови. Из-за этого мужчина теряет работу, но новые соседи приглашают его устроиться к ним в колл-центр. Позже выясняется, что киллера хотят убить бывшие заказчики, а его теперь уже новым коллегам придется стать его сообщниками.

Семейный приключенческий фильм из Австралии «Хроники панголинов» рассказывает историю брата и сестры Питера и Верити. В один прекрасный день пол в их комнате внезапно рушится, и дети падают в подземный мир. Там они узнают, что с Питером связано таинственное предсказание. Только он сможет перезапустить время, спасти мир от существа, питающегося страхом и вернуться с сестрой домой.

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