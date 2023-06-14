В зоне СВО ранили депутата Госдумы Адама Делимханова

В зоне СВО ранили депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом в среду, 14 июня, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Отмечается, что ранее СМИ Украины писали о том, что Делимханов погиб во время обстрела в Запорожской области.

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что не может выйти с Делимхановым на связь и попросил помощи у украинской разведки.

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал он.