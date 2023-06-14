В Сочи закрыли городские пляжи из-за проливных дождей
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что на фоне проливных дождей власти решили закрыть все городские пляжи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды», — указано в сообщении.
Чиновник добавил, что купание запрещено.
По его словам, в ликвидации последствий ливней задействовали 184 человека и 42 единицы техники. Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в результате проливных дождей в Сочи из берегов вышла река Мацеста.