В Сбербанке предупредили о новой схеме телефонных мошенников
В Сбербанке предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Об этом в среду, 14 июня, сообщил
Он рассказал, что для большей убедительности мошенники отправляют людям через мессенджер поддельные документы, подтверждающие их личность. Например, они могут отправить «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».
Отмечается, что это не принципиально новая мошенническая схема речь, а лишь новая разновидность старой.