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В рязанском селе легковой автомобиль попал под электричку

В рязанском селе легковой автомобиль попал под электричку. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Авария произошла в селе Вышгород.

В посте указано, что, по словам водителя, на знаке «Стоп» он остановился. Позже он начал медленно двигаться, поскольку видимость железнодорожного полотна отсутствует. Когда машина подъехала к пути, резко выехала электричка и автомобиль оказался под составом.

«Те 50 метров, которые должны разделять знак и пути, полностью заросли и не дают возможности оценить обстановку на дороге. На место происшествия приехали разные службы, железнодорожники в том числе, на вопрос о том, почему нет видимости, они ответили, что это частная собственность. А это требует дополнительных проверок и разбирательств», — указано в публикации.