Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
22°
Чтв, 15
24°
Птн, 16
26°
ЦБ USD 84.32 0.68 15/06
ЦБ EUR 91.07 0.68 15/06
Нал. USD 83.5 / 85.45 14/06 16:25
Нал. EUR 89.76 / 91.2 14/06 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
20 707
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
22 001
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
19 223
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
24 122
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани появились агитационные патрули

В Рязани появились агитационные патрули. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Отмечается, что мобильные пункты и агитационные патрули работают в разных точках Рязани и регулярно выезжают в районы области. Основные точки в Рязани — Лесопарк, ЦПКиО и торговые центры города.

Инструкторы информируют жителей о размерах денежного довольствия, социальных льготах, порядке и способах подачи заявления для поступления на военную службу. В частности о том, что контрактники имеют право на ежемесячное довольствие от 204 тысяч рублей и единовременную федеральную выплату в размере 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок от одного года.

Кроме того, военнослужащим по контракту гарантирован большой пакет социальных гарантий, в числе которых приобретение жилья за счет средств Министерства обороны РФ, внеконкурсное поступление в вузы, колледжи, техникумы, компенсация расходов на оплату жилого помещения в размере 50%, субсидия до 100 тысяч рублей на догазификацию жилого помещения, льготы на земельный участок, семейный отдых в период отпуска или после увольнения с военной службы в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» и значительные выплаты по системе страхования жизни и здоровья военнослужащих и другие льготы.

Также в сообщении отметили, что за время работы мобильного пункта в Скопине, два человека подали документы на военную службу.