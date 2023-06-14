В Рязани появились агитационные патрули

В Рязани появились агитационные патрули. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Отмечается, что мобильные пункты и агитационные патрули работают в разных точках Рязани и регулярно выезжают в районы области. Основные точки в Рязани — Лесопарк, ЦПКиО и торговые центры города.

Инструкторы информируют жителей о размерах денежного довольствия, социальных льготах, порядке и способах подачи заявления для поступления на военную службу. В частности о том, что контрактники имеют право на ежемесячное довольствие от 204 тысяч рублей и единовременную федеральную выплату в размере 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок от одного года.

Кроме того, военнослужащим по контракту гарантирован большой пакет социальных гарантий, в числе которых приобретение жилья за счет средств Министерства обороны РФ, внеконкурсное поступление в вузы, колледжи, техникумы, компенсация расходов на оплату жилого помещения в размере 50%, субсидия до 100 тысяч рублей на догазификацию жилого помещения, льготы на земельный участок, семейный отдых в период отпуска или после увольнения с военной службы в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» и значительные выплаты по системе страхования жизни и здоровья военнослужащих и другие льготы.

Также в сообщении отметили, что за время работы мобильного пункта в Скопине, два человека подали документы на военную службу.