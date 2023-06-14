Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
22°
Чтв, 15
25°
Птн, 16
26°
ЦБ USD 83.64 1 14/06
ЦБ EUR 90.39 1.38 14/06
Нал. USD 83.16 / 86.25 14/06 11:05
Нал. EUR 89.51 / 91.97 14/06 10:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
20 491
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
21 799
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
19 045
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
23 932
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В РГРТУ рассказали о программе профессиональной переподготовки «Менеджмент»

В РГРТУ рассказали о программе профессиональной переподготовки «Менеджмент». Информация опубликована на сайте ВУЗа.

Программа проводится при поддержке облправительства и Минэкономразвития России.

Целевой группой называют специалистов с высшим образованием, имеющих более пяти лет трудового стажа (в том числе два года в управлении), преимущественно до 50 лет. Среди них могут быть владельцы бизнеса, руководители и менеджеры на высшем и среднем уровне, кандидаты на эти позиции, а также люди, заинтересованные в приобретении знаний и навыков для разработки и реализации долгосрочного стратегического плана развития.

Студентам будут доступны более 500 часов тренингов, мастер-классов и дискуссий. Также они смогут постажироваться на ведущих предприятиях России и зарубежья.

Заявления принимаются до 20 июня 2023 года.

34% оплаты за обучение оплачивает организация, рекомендующая специалиста, или сам специалист. 66% оплачивается из федерального и регионального бюджетов.

Для получения дополнительной информации, необходимо обратиться к методисту программы Ирине Кутузовой по номеру +7 (953) 739-56-82.