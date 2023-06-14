В РГРТУ рассказали о программе профессиональной переподготовки «Менеджмент»

В РГРТУ рассказали о программе профессиональной переподготовки «Менеджмент». Информация опубликована на сайте ВУЗа.

Программа проводится при поддержке облправительства и Минэкономразвития России.

Целевой группой называют специалистов с высшим образованием, имеющих более пяти лет трудового стажа (в том числе два года в управлении), преимущественно до 50 лет. Среди них могут быть владельцы бизнеса, руководители и менеджеры на высшем и среднем уровне, кандидаты на эти позиции, а также люди, заинтересованные в приобретении знаний и навыков для разработки и реализации долгосрочного стратегического плана развития.

Студентам будут доступны более 500 часов тренингов, мастер-классов и дискуссий. Также они смогут постажироваться на ведущих предприятиях России и зарубежья.

Заявления принимаются до 20 июня 2023 года.

34% оплаты за обучение оплачивает организация, рекомендующая специалиста, или сам специалист. 66% оплачивается из федерального и регионального бюджетов.