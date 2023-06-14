В РГРТУ рассказали о программе профессиональной переподготовки «Менеджмент». Информация опубликована на сайте ВУЗа.
Программа проводится при поддержке облправительства и Минэкономразвития России.
Целевой группой называют специалистов с высшим образованием, имеющих более пяти лет трудового стажа (в том числе два года в управлении), преимущественно до 50 лет. Среди них могут быть владельцы бизнеса, руководители и менеджеры на высшем и среднем уровне, кандидаты на эти позиции, а также люди, заинтересованные в приобретении знаний и навыков для разработки и реализации долгосрочного стратегического плана развития.
Студентам будут доступны более 500 часов тренингов, мастер-классов и дискуссий. Также они смогут постажироваться на ведущих предприятиях России и зарубежья.
Заявления принимаются до 20 июня 2023 года.
34% оплаты за обучение оплачивает организация, рекомендующая специалиста, или сам специалист. 66% оплачивается из федерального и регионального бюджетов.
Для получения дополнительной информации, необходимо обратиться к методисту программы Ирине Кутузовой по номеру