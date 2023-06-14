В Пронском районе сгорел дом 72-летнего пенсионера
В Пронском районе сгорел дом 72-летнего пенсионера. Об этом в среду, 14 июня,
По информации издания, инцидент произошел днем 13 июня в селе Березово. Пожилой хозяин смотрел телевизор и не сразу заметил, что горит крыша дома.
Возгорание заметили соседи. Они помогли пенсионеру выбраться из дома и перекрыли газовые шланги внутри.
Пожарные расчеты, прибывшие из Пронска и Орловской муниципальной части, не смогли спасти дом, потому что у него обрушилась кровля.
Устанавливаются причины возгорания.