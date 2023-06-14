В Москве мужчина с ножом напал на жену и дочь и закрылся от полиции в квартире

В Москве мужчина с ножом напал на жену и дочь и закрылся от полиции в квартире. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение произошло на Южнобутовской улице. Между супругами произошел словесный конфликт, который перешел в драку. В итоге мужчина ударил ножом свою жену и дочь.

На место вызвали полицию. Но задержать мужчину не удалось. Он закрылся в квартире и вылез в окно, свесив ноги с подоконника.