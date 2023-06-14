В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на линии боевого соприкосновения с 4 июня
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации ведомства, с 4 июня вооруженные силы Украины только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными.
Отмечается, что потери указаны, не считая погибших военных в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.