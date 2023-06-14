В Мелитополе неизвестные устроили взрыв на железной дороге
В Мелитополе неизвестные устроили взрыв на железной дороге. Об этом в среду, 14 июня, об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, подрыв железнодорожных путей произошел на перегоне между станциями Федоровка и Мелитополь, когда там проезжал локомотив. По предварительной информации, мощность взрыва составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва образовалась воронка шириной полтора метра. Повреждения получил и сам тепловоз. Пострадавших нет.