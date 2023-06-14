В Иркутской области 35 человек отравились шаурмой
В Иркутской области появились массовые случаи отравления шаурмой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Всего с жалобами на ухудшение самочувствия обратились 35 человек. Они купили шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Известно, что с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, среди них пять детей.
Возбуждено уголовное дело по статье о «производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности». В заведении работают следователи.