В Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для беременных в первый час стоянки
В Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для беременных в первый час стоянки. Об этом в среду, 14 июня,
Законопроект разработала группа депутатов во главе с вице-спикером партии «Новые люди» Владиславом Даванковым.
Помимо бесплатной стоянки инициатива предлагает ввести специальный опознавательный знак «Беременная» на автомобиль, чтобы снизить риск ДТП.
Цель законопроекта — формирование более заботливого отношения к беременным женщинам в обществе в целях создания условий для поддержки семей, а также повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей.