В Екатеринбурге школьница умерла, смешав пиво с антидепрессантами
В Екатеринбурге 14-летняя школьница умерла, смешав пиво с антидепрессантами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Вечером девочка зашла в гости к другу, чтобы попить алкоголь. Однако вскоре подростку стало плохо, и она прилегла в комнате. Молодой человек не мог понять, что случилось, однако в четвертом часу утра заметил, что девочка тяжело дышит. Он вызвал «скорую». Приехавшие врачи констатировали смерть школьницы.
В вещах девочки обнаружили пустой блистер «Анафранила» — антидепрессанта, несовместимого с алкоголем. Она принимала его по назначению врача.