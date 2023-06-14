В ДТП у поселка «Сказка Алеканово» пострадали четыре человека
В ДТП у поселка «Сказка Алеканово» пострадали четыре человека. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Авария произошла во вторник, 13 июня, в 9:40, на 17 километре трассы «Рязань — Спасск», в селе Алеканово.
По предварительной информации, 54-летний мужчина за рулем Lada Vesta выехал на встречную полосу в запрещенном месте. В результате его автомобиль столкнулся с Great Wall Hover, которым управлял 40-летний рязанец.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры китайского внедорожника — рязанцы 1974 и 2000 годов рождения.
Ранее было опубликовано видео с места аварии.