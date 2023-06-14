Студенты РГРТУ победили в межвузовском конкурсе по программированию

Студенты РГРТУ победили в межвузовском конкурсе по программированию и IT-технологиям «Code it!». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Организовывал турнир Московский Университет имени Витте. В отборочном туре участвовали более 200 студентов из 30 городов России. В финал пробились 67 студентов из 12 городов.

Команда студентов кафедры ВПМ из группы 9413 «Программная инженерия» победила в секции «Программирование на языке Python». В команду вошли Марина Ужегова, Сергей Заикин и Максим Пасынков.

Также Марина Ужегова участвовала в секции «Разработка конфигураций корпоративных информационных систем на платформе 1С: Предприятие». Там она заняла 3 место.