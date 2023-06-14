СМИ: ВС России уничтожили большую часть американских боевых машин Bradley на Украине
ВС России уничтожили большую часть американских боевых машин Bradley на Украине. Об этом в среду, 14 июня, сообщает InfoBRICS.
Издание сообщает, что боевые машины были уничтожены во время контрнаступления в Запорожской области.
«Из девяти машин, переданных мотопехотному подразделению группы, шесть были разбиты, три повреждены, но поддаются ремонту, и одна осталась невредимой», — рассказал изданию один из украинских военных.