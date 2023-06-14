Рязанский приборный завод представил офтальмологам медицинскую продукцию diathera

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в X Юбилейном научно-образовательном проекте «День зрения — 2023» в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия на выставке под брендом diathera экспонировалась медицинская продукция: серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) и аппарат магнитотерапевтический офтальмологический АМТО-02 для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Посетителям стенда были представлены офтальмотонометры для диагностики на ранней стадии глаукомы — опасного заболевания, приводящего к слепоте. Измерение проводится через веко, что исключает риск занесения инфекции. Безболезненная диагностика без использования анестезирующих средств дает возможность измерять ВГД не только у взрослого населения, но и у детей. Приборы применяются в лечебных учреждениях при диспансеризации населения, а также врачом на выезде.

Внимание гостей было обращено также на магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-02. Изделие применяется для терапии различных патологий глаз. Комплексное воздействие щадящего, специально подобранного для офтальмологии магнитного поля малой частоты и напряженности обеспечивает высокую эффективность лечения. Клинически доказано, что использование прибора ускоряет процесс выздоровления, улучшает остроту зрения, расширяет поле зрения, снимает отечность роговицы.

Специалисты предприятия провели мастер-классы по обучению методике измерения ВГД, рассказали медицинским специалистам о преимуществах и особенностях тонометрии через веко и магнитотерапии, ответили на вопросы, связанные с практическим применением приборов, провели предметные переговоры.

Проект «День зрения» — это около 17000 участников, 324 спикера, представители 14 стран мира. Организаторы мероприятия — АНО «Национальный институт миопии», Академия оптометрии под эгидой «Национальной ассоциации оптометристов».