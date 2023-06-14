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Рязанские полицейские задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске

Рязанские полицейские задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Одного из мужчин оперативники задержали во время патрулирования у памятника Маргелову. Полицейские заметили пьяного мужчину и остановили его для проверки документов. Выяснилось, что это 36-летний житель Волгограда, который объявлен в федеральный розыск. Ранее мужчина был осужден, ему назначили наказание в виде обязательных работ, но он решил скрыться. Оперативники задержали мужчину и препроводили в отдел, где он будет передан инициаторам розыска.

Второго мужчину полицейские задержали в Московском районе города. Оперативники получили от дежурного сообщение о возможном преступлении в одном из домов на улице Октябрьская. Жительница одного из домов сообщила в дежурную часть полиции о том, что неизвестный мужчина навязчиво предлагает замену счетчиков и она предполагает, что это мошенник.

Полицейские остановили мужчину, похожего по описанию звонившей. Выяснилось, что этот 24-летний мужчина объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в совершении кражи, он пытался скрыться от полиции. Оперативники забрали мужчину в отдел, где он будет передан инициаторам розыска.