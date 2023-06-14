Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на 59-летнего пешехода на улице Механизаторов

Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на 59-летнего пешехода на улице Механизаторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 28 февраля, в период с 00:55 по 02:40, вблизи дома № 30 по 2-ой улице Механизаторов. По предварительной информации, 40-летний житель села Поляны сбил 59-летнего пешехода на автомобиле Renault Logan.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.