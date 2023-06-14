Рязанца осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму более 48 миллионов рублей
Рязанца осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму более 48 миллионов рублей. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
По данным следствия, руководитель одного из рязанских предприятий оформил фиктивные сделки по приобретению в 2018—2020 годах товаров у ряда коммерческих организаций, которые их не поставляли, и представил ложные данные в налоговую службу.
В результате, за два года предприятие задолжало более 48 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полиция собирает доказательства.