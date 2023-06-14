Путин поручил начать производство беспилотников в Рязанской области
Путин поручил начать производство беспилотников в Рязанской области. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Кремля.
Помимо Рязанской области сети работающих центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем создадут еще в 10 регионах страны. Среди них в Нижегородская, Самарская, Сахалинская, Томская, Тульская области, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, а также в Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Ответственными за исполнение поручения определены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.