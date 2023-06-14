Представительница медиа-службы РГРТУ поучаствует в ПМЭФ-2023
Представительница медиа-службы РГРТУ Арина Скильдеева поучаствует в ПМЭФ-2023. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Представительница «У!Медиа» вошла в состав студенческого медиацентра Минобрнауки России.
«Это невероятная возможность для Арины проявить свои навыки и потенциал на таком престижном мероприятии. Мы уверены, что она сделает уникальный вклад в работу студенческого медиацентра и прекрасно представит Радиоуниверситет», — отметили в вузе.