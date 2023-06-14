Партия «Единая Россия» обеспечит жителей новых регионов социальной поддержкой

Партия «Единая Россия» обеспечит жителей новых регионов социальной поддержкой. Об этом сообщил сайт партии ER.ru.

Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую партия вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.

«По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы — прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%", — рассказал руководитель центрального исполкома „Единой России“ Александр Сидякин.

Про реализацию народной программы в Рязанском регионе рассказал губернатор Павел Малков. „В народную программу партии вошло много важных направлений. Ее реализация — в числе наших приоритетных задач. В 2023 году будет построено более 40 социальных объектов. Кроме этого, благоустраиваются сельские территории, развивается общественный транспорт. Средства на все эти цели предусмотрены в бюджете на предстоящие три года. 29 мая принял первых пациентов новый лечебный корпус областного онкологического диспансера. Важнейший для региона объект построен в рамках реализации нацпроекта „Здравоохранение“, партийного проекта „Здоровое будущее“ и народной программы „Единой России“. Корпус оснащен передовым медицинским оборудованием, рассчитан на 250 коек, предусмотрено 9 лечебных, 7 диагностических отделений и 10 современных операционных. Этот проект — лишь часть народной программы, которая составлена на основе предложений граждан. Мы продолжим выполнять ее в интересах жителей нашего региона“, — отметил политик.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах — при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела „Развитие новых регионов“ предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи.

„Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов“, — сообщила замсекретаря генсовета „Единой России“ Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете — обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

„Единой Россией“ создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать», — отметила Анна Кузнецова

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений — гастро-, агро- и экотуризма.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения президента, которые глава государства дал в посланиях 2020-2021 годов и на съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трехлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.