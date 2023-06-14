Партия «Единая Россия» обеспечит жителей новых регионов социальной поддержкой. Об этом сообщил сайт партии ER.ru.
Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую партия вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.
По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.
«По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы — прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%", — рассказал руководитель центрального исполкома „Единой России“ Александр Сидякин.
Про реализацию народной программы в Рязанском регионе рассказал губернатор Павел Малков. „В народную программу партии вошло много важных направлений. Ее реализация — в числе наших приоритетных задач. В 2023 году будет построено более 40 социальных объектов. Кроме этого, благоустраиваются сельские территории, развивается общественный транспорт. Средства на все эти цели предусмотрены в бюджете на предстоящие три года. 29 мая принял первых пациентов новый лечебный корпус областного онкологического диспансера. Важнейший для региона объект построен в рамках реализации нацпроекта „Здравоохранение“, партийного проекта „Здоровое будущее“ и народной программы „Единой России“. Корпус оснащен передовым медицинским оборудованием, рассчитан на 250 коек, предусмотрено 9 лечебных, 7 диагностических отделений и 10 современных операционных. Этот проект — лишь часть народной программы, которая составлена на основе предложений граждан. Мы продолжим выполнять ее в интересах жителей нашего региона“, — отметил политик.
В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах — при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.
Положения раздела „Развитие новых регионов“ предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи.
„Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов“, — сообщила замсекретаря генсовета „Единой России“ Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.
В приоритете — обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.
„Единой Россией“ создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать», — отметила Анна Кузнецова
Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.
Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений — гастро-, агро- и экотуризма.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.
Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения президента, которые глава государства дал в посланиях 2020-2021 годов и на съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трехлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.