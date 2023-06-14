Никитин поучаствовал в дискуссии на сессии Российско-индийского делового форума на ПМЭФ

Зампред правительства Рязанской области Артем Никитин поучаствовал в дискуссии на сессии Российско-индийского делового форума на ПМЭФ. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Специалисты обсудили потенциал торгово-экономического и инвестсотрудничества двух стран. Никитин поделился успешным опытом установления качественных коммуникаций — в частности, он рассказал о результатах бизнес-контактов с Индией.

На данный момент в Рязанской области локализуются четыре индийских предприятия. Это заводы по производству молока, чернил и клея, одно фармпредприятие, которое появится в Скопине, и агропромышленный комбинат.

«Поездка в Нью-Дели в этом году снова привела к появлению новых индийских инвесторов. Мы продолжаем обсуждать с ними детали открытия их предприятий фармацевтической, химической и агропромышленной направленности на нашей территории», — отметил Никитин.

Зампред правительства пригласил заинтересованных в укреплении партнерства предпринимателей и сотрудников межгосударственных объединений продолжить диалог в Рязани. С 19 по 20 июля в городе пройдет международный форум «Россия — Индия — одна дорога в будущее».