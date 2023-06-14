На двух улицах Рязани отключили холодную воду
На двух улицах Рязани отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 2-й Школьный переулок, дом № 1,
- Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 62 корпус 1 (школа № 39 Центр физико-математического образования), 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 64, 66 корпус 1, 66 корпус 2.
Подвоз технической воды организовали по адресу: Первомайский проспект, дом № 62 корпус 1.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.