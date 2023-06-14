Лукашенко: Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — отметил Лукашенко.