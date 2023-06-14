Кабмин ФРГ в стратегии нацбезопасности обозначил Россию как «самую серьезную угрозу»

Кабмин ФРГ в стратегии нацбезопасности обозначил Россию как «самую серьезную угрозу» для мира и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Германия впервые в истории своей страны утвердила стратегию национальной безопасности.

В документе также утверждается, что спецоперация является «эпохальным переломом в европейском мирном порядке». При этом отмечается, что ни Берлин, ни НАТО не стремятся к конфронтации с Россией.