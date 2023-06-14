Известны страны, которые войдут в африканскую делегацию по урегулированию конфликта на Украине

В африканскую делегацию по решению конфликта между Россией и Украиной войдут представители семи стран. Об этом 14 июня сообщает РЕН ТВ.

Помогать решать недопонимания между странами будут президенты Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды, ЮАР, а также премьер Египта. Возглавит миссию президент Комор.

Ранее сообщалось, что ни Россия, ни Украина не против миротворческой миссии ЮАР.

Америка в то же время посчитала мирную эту миссию преждевременной.