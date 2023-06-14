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Госдума одобрила в первом чтении поэтапное повышение возраста призывников

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Об этом сообщает «Gazeta.ru».

Автор законопроекта, председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отмечает, что повышение призывного возраста необходимо для формирования мобилизационного резерва, «чтобы наши граждане получали воинскую учетную специальность, учились защищать нашу Родину».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты, предпологающие призыв осужденных на контрактуную службу и их освобождение от наказания.