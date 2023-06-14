Гаврилов: США знали о планах Украины подорвать Каховскую ГЭС

США знали о планах Украины подорвать Каховскую ГЭС. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он подчеркнул, что удар по дамбе Каховской ГЭС был нанесен системой HIMARS, которая наводится с помощью американской системы GPS. Также он отметил, что все цели ВСУ согласовываются с американцами на одной из баз США в Европе.

«Американцы знали об этом. Но ничего не сделали, чтобы предотвратить катастрофу», — заявил Гаврилов.

Напомним, удар по Каховской ГЭС нанесли 6 июня. В результате затопления погибли люди.