Два человека пострадали при обстреле поселка в Курской области

Два человека пострадали при обстреле поселка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Под обстрел попал поселок Глушково. Зафиксировано семь прилетов.

Два человека получили осколочные ранения средней тяжести. Они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывают необходимую помощь. В ближайшее время их переведут в областную больницу.

Также пострадали окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля. Повреждены детский сад, районный дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения.

Отмечается, что пограничники сбили БПЛА — он предназначался для корректировки огня по населенному пункту.